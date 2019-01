Tekstschrijver Eli Asser (96) overleden

Dat meldt de Volkskrant. Asser werd na de oorlog, waarin hij beide ouders en zijn broer en zus verloor, journalist. Eerst bij het Haagsch Dagblad, later bij Vrij Nederland. In de jaren vijftig legde hij zich toe op het schrijven van teksten. Eerst voor de radio, later televisie.



Assers bekendste werk was de serie 't Schaep met de 5 Pooten, over een bruine kroeg in de Jordaan. Hoofdrollen in die serie uit 1969 werden gespeeld door Adèle Bloemendaal, Piet Römer en Leen Jongewaard. In 1972 schreef hij voor de KRO Citroentje met Suiker, ook over een Amsterdams café en met dezelfde drie hoofdrolspelers als 't Schaep. Asser schreef voor beide series ook de liedteksten, die Harry Bannink op muziek zette.



Van 't Schaep is in 2006 een remak gemaakt met Pierre Bokma, Marc-Marie Huijbregts en Loes Luca. Asser was de vader van kunstenaar Hella de Jonge, de echtgenote van cabaretier Freek de Jonge.