Teckel Messi is een afgezaagd intermezzo geworden

Onder de gloeiende studiolampen is het nat van het zweet tussen de teentjes van zijn veel te korte teckelpootjes. Het is bijna etenstijd, maar Messi moet nog even wachten op het spelletje dat ze bij Studio Rusland voor hem hebben bedacht.



Hij moet de uitslag van de volgende wedstrijd voorspellen door te kiezen tussen de hondenhokjes met Marokko, Portugal en gelijkspel. Natuurlijk kiest hij voor het hokje met Portugal erop. Daar staan de brokken. Wéér Frolic.



Maandag heeft hij nog op hoge toon zijn beklag gedaan. Hugo en die presentator wiens naam hem weer even is ontschoten waren net lekker in gesprek toen Messi aansloeg. Honger! O nee, hondjes in Afrika hebben honger. Trek!



Terwijl het zulke lieve dierenknuffelaars zijn bij de NOS. In het Journaal maakten ze net nog een punt van de postduiven die spekkie voor het bekkie zijn van een snel groeiende populatie roofvogels.