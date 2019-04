Tannhäuser is een bijna vier uur durende zindering

Met geen opera worstelde Richard Wagner zo als met Tannhäuser. Het stuk ging in 1845 in Dresden in première en werd later opgevoerd in Parijs (1861, in het Frans) en in Wenen (1875), in wezenlijk andere versies. Over geen ervan was hij tevreden, wat hem in 1883 op zijn sterfbed deed verzuchten dat hij de wereld nog een Tannhäuser verschuldigd was.



De worsteling lijkt eenvoudig genoeg te verklaren. Wagner had met name na Tristan und Isolde (1859) compositorisch zo'n diepgaande ontwikkeling doorgemaakt dat de sterk toegenomen chromatiek in zijn harmonische taal op gespannen voet kwam te staan met de eenvoudiger taal van de Italiaanse opera, Beethoven, Weber en Marschner in zijn vroegere muziekdrama's.