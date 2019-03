Taminiau: niet alleen meer voor coutureklanten en Máxima

De wardrobe begint met veertig items, maandelijks worden er nieuwe stuks en accessoires aan toegevoegd. In oktober hield Taminiau al een verkoopronde voor vrienden, familie en vaste klanten, waar goed op is gereageerd. Het bestverkochte item was een alpacajas van 2100 euro.



Aan het prille begin van zijn carrière, zo'n vijftien jaar geleden, had Taminiau al een seizoen een confectielijn, maar dat was geen succes. "Het was me geadviseerd door zoveel mensen. Wilde ik overleven met couture, dan móést ik er confectie naast doen."



Een extreem leermoment, noemt hij het, want confectie is een andere tak van sport. "Ik had mijn systeem nog niet op orde, de capaciteit niet om werkelijk te gaan produceren en de couture vergde al mijn energie en toewijding."



Inmiddels is zijn naam ook in Madrid gevestigd. Hij gaf er al vijf shows, zijn Spaanse klantenkring overstijgt zijn Nederlandse, op zijn atelier daar werken negen mensen in vaste dienst.



"We hebben er een harde kern klanten, zeg maar de Jan Taminiau F-side, die van begin af aan consequent koopt. Daarnaast hebben we veel incidentele klanten die een keer per jaar iets kopen en eenmalige klanten, dat zijn vaak de aanstaande bruiden." Het Spaanse koningshuis heeft helaas nog niet in navolging van koningin Máxima bij hem aangeklopt.



Verliefd op zichzelf

"Fenomenaal aan de Spaanse vrouw," zegt Jan Taminiau, "is dat ze zichzelf leuk blijft vinden en verwennen, ongeacht haar leeftijd. Laatst was er een vrouw van tachtig in mijn atelier die als een blok voor een jurk viel. Het was een modellenmaatje, dus ze kon haar niet proberen, maar wél over een schouder draperen, één arm in de mouw, off-shoulderblik in de spiegel, het meisje in haar kwam weer boven, een soort verliefdheid op zichzelf, het besef van 'ik ben nog gewoon een lekker wijf', en ze heeft 'm besteld."



"Nederlandse vrouwen zijn wat strenger voor zichzelf, dat is aangeleerd gedrag waar we vanaf moeten. Dat je het na een bepaalde leeftijd niet meer waard bent om met jezelf te pronken. Het idee van: laat mijn dochter dat maar doen, want ik ben al aan het einde van de rit."



De pop-upstore in Amsterdam blijft twee maanden open. De bedoeling is dat de winkel in Madrid half maart opengaat, 'maar alles gaat daar altijd wat langzamer, dus het wordt vast april', zegt Taminiau lachend.



"En nee, het is geen try-out voor een vaste winkel. Ik heb behoefte om naar klanten toe te gaan. Dan kan ik ook ineens oppoppen in Limburg en later weer in Leeuwarden. Het Amerikaanse principe van de trunkshow: jezelf en je werk introduceren, in contact komen met klanten en dan weer door."



Hij kijkt ernaar uit weer wat meer in Amsterdam te zijn. "Het afgelopen jaar ben ik er zó weinig geweest. Laatst had ik een zakelijke afspraak in de opera, na afloop ben ik nog een tijdje in mijn eentje op het terras blijven zitten, ik had echt heimwee."