Talkshow M vervangt DWDD vanaf 1 april

De dagelijkse talkshow vervangt, net als vorig jaar, De Wereld Draait Door op NPO 1. Matthijs van Nieuwkerk is vanaf september weer terug met zijn show.



Net als in het eerste seizoen bespreekt Margriet het nieuws en ontvangt ze gasten uit de actualiteit, politiek, sport, amusement en cultuur. In de tweede reeks komen M's Boekenclub, het M-Panel en de rubriek Zeg 't M ook weer terug.



Nieuwe pakken

Daarnaast zijn er veel ontknopingen in de sport tijdens het programma, waar volop aandacht aan wordt besteed. Ook de verrichtingen van de Oranjevrouwen tijdens het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk worden op de voet gevolgd.



Margriet kijkt uit naar haar tweede seizoen. "Net als vorig seizoen ontvang ik weer uiteenlopende gasten uit het nieuws, uit de politiek en nog veel meer. Natuurlijk hebben we ook nieuwe dingen bedacht, maar die houd ik voorlopig nog even voor me," zegt ze. "Nou oké, eentje dan: ik heb allemaal nieuwe pakken. Start the show."



