Syrische Orwa Nyrabia nieuwe artistiek directeur Idfa

"Ik kan vertrouwen op een enorm, ervaren en buitengewoon capabele groep mensen. Dat stelt me gerust." Orwa Nyrabia

Nyrabia, die onder meer optrad als producent, festivaldirecteur, curator en tutor, treedt in de voetsporen van kunstenaar-filmmaker Barbara Visser, die de afgelopen editie optrad als interim-directeur, nadat oprichter Ally Derks na dertig jaar afscheid had genomen van 'haar' festival.



"Ik kreeg een enthousiaste mail van Ally; ze is blij dat ik haar opvolger ben. Ik antwoordde dat ik me vereerd voel dat zij achter de keuze voor mij staat, maar dat niemand haar kan opvolgen. Echt, er is geen vergelijk."



"Ik heb ook een andere opdracht dan Ally had. Zij moest het allereerste kaartje verkopen, ik kaartje nummer 258.001. Zij begon met een klein team, ik kan vertrouwen op een enorm, ervaren en buitengewoon capabele groep mensen. Dat stelt me gerust."



Verslaafd aan Idfa

In 2005 bezocht Nyrabia het Idfa voor de eerste keer, samen met zijn echtgenoot (en producent) Diana El Jeiroudi.



Ze namen deel aan het Forum, de cofinancieringsmarkt van het festival, als eerste filmmakers uit Syrië. "Het was een enorm succes; we haalden het benodigde geld binnen om onze film Dolls te maken. En we waren direct verslaafd aan Idfa."



Sindsdien keerde Nyrabia bijna ieder jaar terug naar Amsterdam; vorig jaar was hij co-programmeur van het programmaonderdeel Shifting Perspectives, waarmee het festival inzicht wilde geven in het dagelijks leven in Arabische landen.



Hij was producent van Return to Homs, waarmee het Idfa in 2013 opende, hij was als mentor en adviseur betrokken bij de Idfa-academy en het Idfa Bertha Fund, en heeft in de jury gezeten die de Nederlandse jaaroogst moest beoordelen.



"Al die ervaringen maken dat ik het Idfa goed denk te kennen. En ik heb door de jaren heen sowieso aardig wat Nederlandse films gezien. In Damascus zat tot 2011 een heel actief Nederlands centrum, dat iedere maand Nederlandse films en documentaires vertoonde."