Sven Kramer: Ook maar een mens van vlees en bloed

Hij zit vast. Het zal toch niet waar zijn? © ANP

"Normaal komt de versnelling rond de 5, 6 km en we zijn nu de 5 km voorbij."



"Hij zit vast. Het zal toch niet waar zijn?"



"Is het doek gevallen?"



"Ook Kramer is een mens van vlees en bloed."



"Kramer gaat in zijn missie niet slagen."



"Geen moment had hij het goud in zicht."



"Hij haalt ook geen brons."



"Dit is sport en bij sport hoort winnen en verliezen, óók als je Kramer heet."



"Dit is een race die niet Kramerwaardig is. Brons zegt hem niks. Het is een achterhoedegevecht geworden."



"De bloemen zijn voor Bloemen."



"Ontluisterend. Maar ook boeiend. Als het allemaal voorspelbaar zou zijn, hoefden we hier niet te zitten."



Reageren? hanlips@parool.nl