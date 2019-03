Sunset toont duistere machten in Boedapest

Achteraf is alles makkelijk in de wereld en had je alles kunnen zien aankomen. De kunst is om in het heden te zien waar ontwikkelingen in zullen uitmonden. Er zijn zoveel variabelen en toevallige omstandigheden, dat de toekomst zich slecht laat voorspellen. Wie zag, om maar een voorbeeld te noemen, in de jaren tachtig de ineenstorting van de Sovjet-Unie aankomen? Of, een recenter voorbeeld, voorspelde de diepte van de mondiale economische crisis van elf jaar geleden?