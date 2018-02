Studenten verzinnen truc tegen rolkoffergeweld

Rolkoffers maken, zeker wanneer ze in groten getale meegesleept worden door toeristen, een vrij irritant geluid. Maar ze versperren ook enorm de weg. Zéker wanneer een groepje Britse vrijgezellenfeestgangers de weg van het Centraal Station naar hun Airbnb in Centrum probeert te vinden, en zo het Damrak in volle breedte in beslag neemt.



Wat nou als we een rails voor die toeristen maken, dachten Linsey Knibbeler (23) en Angel Lohr (19). Ze zijn tweedejaarsstudenten aan de Breitner Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en moesten net iets verzinnen voor een project over toerisme van kunstenaar Jan Hoek (bekend van zijn gepimpte scooters).



"Met zo'n rails lopen de toeristen netjes achter elkaar zodat ze Amsterdammers niet meer voor de voeten lopen," zegt Knibbeler.



Zonder te mokken in een treintje

Die rails bleek niet haalbaar, maar een provisorisch spoor met een rol tape moest lukken. De studenten trokken vervolgens veiligheidshesjes aan, pakten een bord en fluitje en dirigeerden de toeristen richting het pad.



En warempel: de meesten liepen zonder te mokken in een treintje achter elkaar. "We waren er heel verbaasd over, de meeste toeristen konden er ook wel om lachen. Ook veel Amsterdammers kwamen vragen wat we aan het doen waren."



De winkeliers op het Damrak vonden het spoor een minder geslaagd plan. Na een uur rolkofferen stuurde de handhaving de studenten na een klacht weg.