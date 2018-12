Stripschapprijs naar Typex voor biografie Andy Warhol

Het juryrapport: 'Hij ziet kansen die niet meteen voor de hand liggen. Hij is een geweldige tekenaar en een verfrissende stripmaker.'



In 2013 verscheen zijn in opdracht van het Rijksmuseum gemaakte stripbiografie over Rembrandt. Aan dat boek werkte hij drie jaar. Twee jaar langer schaafde hij aan Andy, het 562 bladzijden tellende werk over Warhol. De eerste druk verscheen al in veertien landen en in zes talen.



De jury noemt het boek 'een overdonderend meesterwerk'.



Failliet

Financieel werd hij niet veel wijzer van die projecten, vertelde hij in oktober aan deze krant.



"Ik ben continu failliet. Ik zeg altijd tegen mijn vrouw: het komt nog een keer. Tot nu verdien ik mijn geld vooral als illustrator, niet als striptekenaar."