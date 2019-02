Streetart van Frankey in zijn eigen 'straatmuseum'

Jean-Claude van Damme (miniversie) doet een split tussen twee wijkende palen

Maar of het nu om commerciële opdrachten gaat of om kunst op straat, zijn handelswijze verschilt niet zoveel. "Ik wil grenzen verleggen. Kunst heeft geen grenzen, daarom vind ik het zo mooi. Ik streef ernaar werk te maken dat 'niet normaal' is. Iets dat je ergens wel herkent, maar dusdanig is veranderd, dat het iets nieuws wordt. Ik geloof dat daar de magie zit."



Foto's van zijn interventies staan elke zaterdag in PS van de Week en werden al geëxposeerd in kunstgalerie Wallplay in hartje New York. En nu dus ook in de voetgangerstunnel Tussen de Bogen. De toegang is gratis. Zolang het duurt, maar Frankeys ervaring leert dat de gemeente nooit zo snel is met het verwijderen van zijn kunst.