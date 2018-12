Ster Luizenmoeder en Coen & Sander in Maya-film

Dat hebben producent Studio 100 en distributeur Splendid Film woensdag laten weten.



Het is na Maya de Bij uit 2014 de tweede bioscoopfilm rond het geliefde insect. De eerste film werd volgens Studio 100 aan 120 landen verkocht. In deel 2 moeten Maya en haar vriendjes alles op alles zetten om niet de volledige honingoogst te moeten afstaan aan de kwade Keizerin van Zoemtropolis.



Keizerin

Vajen van den Bosch verzorgt weer de stem van het titelpersonage. Ilse Warringa is te horen als Keizerin, en Coen & Sander spreken de stemmen van mieren Eddie & Freddie in.



Ook de zussen Olcay en Dolshe Gulsen verlenen hun medewerking aan de film. Het is voor de Gulsen-zusters de eerste maal dat zij een stem inspreken voor een animatie. Maya de Bij: De Honingspelen zal komend voorjaar in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.



Lees het interview met Ilse Warringa: 'Juf Ank is een verzameling van passief-agressieve vrouwen'