Stem van Rembrandt gereconstrueerd

Het is al mogelijk om gezichten te schetsen op basis van stemgeluid

Omdat de manier van schrijven verschilt van de uitspraak, heeft de Universiteit Leiden geholpen bij de uitspraak van de zeventiende-eeuwse taal. In samenwerking met de Technische Universiteit Carnegie Mellon in Pittsburgh is Rembrandts stem gereconstrueerd.



Rita Singh, speech scientist van Carnegie Mellon University: "Met moderne technologie is veel mogelijk. We zien het gebruik van biometrie, identificatiemethoden op basis van unieke lichaamskenmerken, toenemen. Het is al mogelijk om gezichten te schetsen die overeenkomen met het stemgeluid. Deze technologie hebben we omgedraaid voor de reconstructie van het stemgeluid van Rembrandt."



"Voor zover ik weet, is het voor het eerst dat een stem is gereconstrueerd op basis van gegevens uit zelfportretten en data. Zonder de technologische ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie zou dat niet mogelijk zijn geweest."