Stefano Keizers is helemaal in zijn element in Experimensen

Sinds Stefano Keizers op tv doorbrak bij De Slimste Mens en opviel door zijn steeds veranderende uiterlijk, is Lips gecharmeerd van de cabaretier. Als hij zo her en der eens in een tv-programma mag aanschuiven, blijkt keer op keer hoe origineel hij is.



Dat viel niet alleen in huize Lips op maar ook in Hilversum, en dus heeft Keizers nu een eigen programma: Experimensen.



In het absurdistisch wetenschapsprogramma heeft hij naar eigen zeggen de volledige artistieke vrijheid gekregen om uit te zoeken wat hij wil weten. Dat bleek in deze derde aflevering onder meer te zijn of hij met een viagrapil achter de kiezen sneller zou kunnen zwemmen, of geiten liever een foto van Famke Louise dan van Kim Jong-un zien en of hij sneller kon leren praten.



Grappig, want de eerste paar minuten was het toch weer even wennen aan zijn trage dictie, waarbij Lips zich soms wat ongemakkelijk voelt.



Vaste gezichten zijn wetenschapsjournalist Anna Gimbrere voor de serieuze noot en panellid Maxim Hartman die het wekelijks tegen een andere kandidaat opneemt.