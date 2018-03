Stef Biemans is minder sprankelend dan Ruben Terlou

Waar Ruben Terlou onze gids is in China, is Stef Biemans dat intussen in Latijns-Amerika.



Waar Terlous programma Door het Hart van China steevast ruim een miljoen kijkers trok - ondanks concurrentie van De Luizenmoeder - moet Over de Rug van de Andes het met de helft doen. Terwijl Biemans' zesdelige serie over Latijns-Amerika in potentie minstens zo interessant is.



Voor de derde aflevering, El paraíso technológico, toog Biemans naar het uiterste puntje van Zuid-Amerika: Ushuaia, in het zuiden van Argentinië.



In dit afgelegen stukje Vuurland bloeit de lokale elektronica-industrie sinds de Argentijnse regering het gebied belastingvrij heeft verklaard. Met als gevolg dat de bevolking van de stad door migratie in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld.