Steeds minder vertrouwen in Facebook

Wantrouwen en nepnieuws zijn voor mensen nu voor het eerst een belangrijke reden om te stoppen met het gebruik van Facebook. Vorig jaar waren er volgens het onderzoek vooral andere motieven zoals 'er zitten te weinig mensen op waar ik wat mee heb' en 'het kost me te veel tijd'.



In de peiling geeft ruim een kwart van de ondervraagden aan dat ze het afgelopen half jaar Facebook minder of veel minder is gaan gebruiken, tegen over 9 procent die het meer is gaan gebruiken. Op Twitter en Instagram is 10 procent afgehaakt.



Traditionele nieuwsbronnen worden nog steeds het meest vertrouwd. Het gaat dan om (regionale) kranten, radio en tv. Social media scoren op vertrouwen het laagst, lager dan het vertrouwen in politieke partijen.



