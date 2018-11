Stedelijk mag schilderij Kandinsky houden

Het gaat om het werk Bild mit Häusern van kunstenaar Wassily Kandinsky uit 1909. Het Stedelijk Museum kocht dit olieverfschilderij op een veiling van Frederik Muller & Co. in Amsterdam, op 9 oktober 1940.



Vanwege het tijdstip van de aankoop, is het schilderij onderzocht. Het kan namelijk zo zijn dat het schilderij onvrijwillig is afgestaan aan de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. De restitutiecommissie, een onafhankelijke commissie die nazi-roofkunst onderzoekt, heeft hier de afgelopen twintig jaar onderzoek naar gedaan.



Financiële problemen

De conclusie is dat het schilderij is doorgegeven van moeder (Hedwig Lewenstein-Weijerman, overleden in 1937) op zoon (Robert Lewenstein). De zoon was getrouwd met Irma Klein. Samen heeft het koppel het schilderij laten veilen in 1940, waarschijnlijk als gevolg van financiële moeilijkheden. Daarnaast heeft Irma Klein na de oorlog nooit meer gepoogd het schilderij terug te krijgen van het Stedelijk Museum. Het stel was inmiddels gescheiden en het werk werd toebedeeld aan de vrouw.



Jan Willem Sieburgh, directeur (a.i.) van het museum: "Wij realiseren ons terdege dat dit teleurstellend is voor de claimanten, en dat dit schilderij voor altijd verbonden zal blijven aan een pijnlijke geschiedenis. De relatie van onze collectie met de Tweede Wereldoorlog zal altijd belangrijk zijn."



Landelijk onderzoek

Naast het werk van Kandinsky zijn landelijk nog 4000 werken onderzocht. Het gaat om kunstwerken 'die voor 1945 zijn vervaardigd en die vanaf 1933 onder verdachte omstandigheden in de collectie zijn gekomen.'



Vijftien van die werken werden twijfelachtig bevonden. Het Stedelijk Museum probeert nu contact te leggen met de belanghebbenden van die werken, om ze eventueel voor te leggen aan de commissie.