Stedelijk lanceert website voor toegankelijkere musea

Iedereen moet zich welkom voelen in musea, zegt Marleen Hartjes, projectleider van Studio i. "Ongeacht de culturele of maatschappelijke achtergrond, gender of een fysieke of mentale beperking. En we zijn er voor alle leeftijden."



Hartjes ziet dat bezoekers overwegend wit en hoogopgeleid zijn. "En dat zie je terug in de tentoonstellingen, maar ook in het personeel. Het publiek is als het personeel. Daarom is het belangrijk dat je ook een meer divers personeel aanneemt. We willen diversiteit fundamenteel aanpakken."



Onvergetelijk

Het Stedelijk en Van Abbe zijn initiatiefnemers, maar ook andere musea kunnen eigen bijdragen leveren aan de nieuwe website, zegt Hartjes. "Zo kunnen we elkaar inspireren en vooruit helpen."



De samenwerking tussen Amsterdam en Eindhoven is overigens niet nieuw. Vijf jaar geleden heeft die al geleid tot de ontwikkeling van het programma Onvergetelijk. "Mensen met dementie krijgen samen met hun dierbaren een rondleiding en kunnen zo genieten van kunst." Het programma wordt inmiddels door twaalf Nederlandse musea gebruikt.



Ook laten beide musea sinds vrijdag 21 september mensen met dementie in liefst 400 zorginstellingen van kunst genieten. "Zo zijn we in een klap aanwezig in verzorgingshuizen."



Laaggeletterdheid

De website van Studio Inclusie is 'super toegankelijk'. "We willen natuurlijk het goede voorbeeld geven en hebben rekening gehouden met mensen met een beperking. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er een 'readspeaker' is ingebouwd. Dat is handig voor liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn."



Het project wordt op woensdag 26 september gelanceerd in het Stedelijk Museum.