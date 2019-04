Stedelijk heeft primeur met Maria Lassnig

De expositie bevat niet eerder vertoond werk en topstukken als Du oder Ich, Woman Power, Krankenhaus, Dame mit Hirn en het zelden getoonde laatste zelfportret Selbstporträt mit Pinsel.



Maria Lassnig wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw. Ze werd bekend met haar 'Körperbewusstseinsbilder', werken waarin zij gewaarwordingen van haar lichaam verwerkte. Kenmerkend voor de kunstenares was dat ze niets mooier maakte dan het was.



Lassnig maakte na haar opleiding aan de Academie van beeldende kunsten in Wenen vanaf 1950 abstracte kunst. In de jaren zestig woonde ze een tijd in Parijs, waar ze onder meer grote schilderijen maakte met louter gekleurde lijnen. In 1968 verhuisde de kunstenares naar New York. Haar werk sloeg hier niet aan, waarop ze realistisch ging schilderen. Ook maakte ze acht animatiefilms.



Erkenning

Na haar benoeming in 1980 tot eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Hochschule für angewandte Kunst in Wenen kreeg ze meer erkenning voor haar werk. In datzelfde jaar won ze de Oostenrijkse Staatsprijs en in 2013 ontving ze de Gouden Leeuw voor Lifetime Achievement op de Biënnale van Venetië.



Na Amsterdam, waar de expositie tot en met 11 augustus blijft, zijn de werken vanaf begin september te zien in het Albertina Museum in Wenen.



