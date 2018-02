Stage Entertainment sleept muzikant voor de rechter

Dat zegt advocaat Mariska Aantjes, die de man bijstaat. Volgens Stage mist de man na 22 jaar opeens de 'groove'. De pianist, die sinds een aantal jaar een vast contract heeft, wil in dienst blijven of eist als hij wordt ontslagen een schadevergoeding.



Het bedrijf heeft eerst geprobeerd de man te ontslaan via het UWV, maar dat is niet gelukt. Daarom komt de zaak nu voor de rechter.



De zaak kwam aan het het licht door een bericht in het AD.



Het is niet de eerste rechtszaak waar Stage Entertainment in verwikkeld is. Er loopt al maanden een zaak die twaalf werknemers van de musical Billy Elliot aanspanden vanwege niet-betaalde overuren.



Tegenover de rechtbank ontkende Stage Entertainment afgelopen 6 februari van vaste muzikanten af te willen. "Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld," zei de organisatie tegen het AD.



De Kunstenbond van het FNV, die de zaken volgt, zegt inmiddels meerdere mensen gesproken te hebben die deze gang van zaken bij Stage bevestigen.



De bond is al enige tijd in overleg met Stage over het afsluiten van een cao voor vrije podiumkunstenaars: "Als deze zaak iets aantoont, is het dat er dringend behoefte is aan wettelijke regelgeving op dit gebied."



De uitspraak is op 1 maart.