Staande ovatie voor Liesbeth List bij première

Onder de genodigden waren veel vrienden en collega's van List, onder wie Marco Bakker, Willeke van Ammelrooy, Jon van Eerd, Irene Moors, Ben Cramer, Imca Marina, Ed Nijpels en Frank Boeijen.



List maakte onlangs bekend dat ze zich om gezondheidsredenen terugtrekt uit het openbare leven. De zangeres lijdt aan een vorm van dementie, als gevolg van hersenletsel uit het verleden. Vermoedelijk is haar komst naar de première een van haar laatste publieke optredens.



Toi-toi-toi-boodschappen

Renée van Wegberg speelt de rol van List in de musical. Verder vertolkt Jonathan Demoor de rollen van Robert Braaksma en Jacques Brel en is Michael Konings te zien als Ramses Shaffy. Julia Berendse speelt de rol van haar dochter.



Voorafgaand aan de voorstelling had List een ontmoeting met de cast en at ze een hapje mee. Volgens producent Hans Cornelissen was er voor haar ook een tafel met toi-toi-toi-boodschappen, die artiesten elkaar geven voorafgaand aan een uitvoering om elkaar succes te wensen.



Op de rode loper roemden vakgenoten de zangeres. Zo noemde acteur Jon van Eerd haar een icoon van de Nederlandse muziek. "List hoorde echt bij de top waar Nederland trots op was. Het was zo'n unieke tijd, er gebeurde iets. Ook met Ramses Shaffy. Dat duo, die liefde, dat was wel heel bijzonder."



De biografische voorstelling trekt de komende maanden door het land.



