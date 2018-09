Staande ovatie voor Glennis Grace in halve finale AGT

De Nederlandse zong in de live-uitzending van het Amerikaanse programma het nummer This Woman's Work van Kate Bush.



Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden "het beste deze avond" terwijl collega Mel B in eerste instantie niet verder kwam dan "yes yes yes". Howie Mandel twitterde meteen na het segment: 'Dit was perfectie.'



De Amsterdamse zangeres neemt het in de halve finale op tegen onder meer een groot koor, een comedienne, een band en vier andere zangtalenten, onder wie een operazanger.



Als volgende nacht genoeg Amerikanen op Glennis hebben gestemd, staat ze volgende week in de finale van de talentenjacht. De winnaar van het dertiende seizoen van America's Got Talent gaat er vandoor met een miljoen dollar en een show in Las Vegas.



