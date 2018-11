Spuiten en Slikken stopt op televisie

Alle drugs zijn in die dertien jaar wel zo'n beetje getest, en de doelgroep kluistert zichzelf al lange tijd niet meer aan de buis.

Sekstoys

Bij de start in 2005 was Spuiten en Slikken al snel een succes; zó openlijk was niet eerder op televisie gepraat over seks en drugs. De nieuwste snufjes op het gebied van sekstoys werden gerecenseerd, en aan de stamtafel in de studio werden BN'ers zonder gêne gevraagd hoe vaak ze seks hadden (en wat dan hun favoriete positie was).



Ook gebruikten de presentatoren regelmatig drugs om op beeld te laten zien wat zo'n geestverruimend middel met je doet. We zagen Filemon Wesselink gelukzalig feesten op een XTC-pilletje en Geraldine Kemper een dopje GHB uitproberen. "Alsof ik op wolken loop!", vertelde ze met lodderige ogen vanaf een dansvloer.



Aanstormend talent

Uiteraard was niet iedereen gecharmeerd door de show; het CDA wilde dat toenmalig minister Piet Hein Donner van Justitie een stokje stak voor een live-uitzending waar harddrugs in gebruikt zouden worden.



Spuiten en Slikken was bovendien een plek waar aanstormend talent zich bij uitstek kon ontwikkelen. Het eerste seizoen werd gepresenteerd door Sophie Hilbrand, Filemon Wesselink en Sander Lantinga. Daarna maakten bekende namen als Nicolette Kluijver, Tim Hofman, Geraldine Kemper en Jan Versteegh daar hun eerste tv-meters. Het laatste seizoen werd aangevoerd door Gwen van Poorten. Zij vertrok een paar weken terug bij BNNVara omdat ze 'de verbinding met de kijker' miste.