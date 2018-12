Spotify: 2018 was het jaar van de nederhop

Josylvio is het meest beluisterd, voor Ronnie Flex, Lil' Kleine, Frenna en Bizzey. In de top tien staan verder Boef, Broederliefde en Sevn Alias. Drake (zesde) en Ed Sheeran (negende) maken de ranglijst compleet.



De meest gestreamde track in Nederland is One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris. Nummer twee is God's Plan van Drake, dat wereldwijd het meest beluisterd werd. Op de derde plek in Nederland staat Verleden Tijd van Frenna en Lil' Kleine.



Ariana Grande

Wereldwijd is Drake de meest gestreamde artiest van 2018. Zijn liedjes werden in totaal bijna 8 miljard keer beluisterd op Spotify. Hij verslaat Post Malone en XXXTentacion, die in juni werd doodgeschoten.



Ed Sheeran, de meest gestreamde artiest van 2017, zakte naar de vijfde plaats. Ariana Grande is de vrouw met de meeste streams, voor Dua Lipa en Cardi B.



Imagine Dragons is de groep die het meest beluisterd werd en Scorpion van Drake is het meest gestreamde album. De snelst groeiende genres zijn volgens Spotify emo-rap, lo-fi beats en brega funk.