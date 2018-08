Soulzangeres Aretha Franklin overleden

Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP op basis van een verklaring van haar publicist. Franklin overleed donderdagochtend iets voor tienen Amerikaanse tijd, thuis in Detroit aan de gevolgen van alvleesklierkanker.



'Op een van de donkerste momenten in onze levens kunnen we de woorden niet vinden om de pijn in ons hart te beschrijven', zegt haar familie in een verklaring. 'We zijn de matriarch en rots van onze familie verloren.'



Queen of Soul

Franklin werd de 'Queen of Soul' genoemd. Ze scoorde wereldhits als Respect, Chain of Fools en Think. Haar muzikale carrière begon als gospelzangeres in de baptistenkerk in Detroit, waar haar vader dominee was. Op haar veertiende maakte ze haar eerste plaatje.



Hoewel het beroemde platenlabel Motown snel interesse in haar had, tekende ze bij Columbia. Dat leidde nog niet tot het grote succes. De doorbraak van de zangeres kwam pas nadat ze een nieuw platencontract had getekend bij Atlantic.



Concertgebouw

Met Jerry Wexler als producer veranderde de muziek van Aretha Franklin. De songs waren een krachtige mix van R&B, gospel en soul. De eerste hit die ze daarmee had was Never Loved a Man (The Way I Love You).