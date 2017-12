Ronduit gekmakend is zijn gewoonte om de muziek in te starten van de schatten die hij aantreft in de platenbak

Voor Wiering is dat 'het succes van de kringloopwinkel', zoals zijn vijfdelige docusoap heet. "Wie het echte hart van Neder­land wil zien, moet in de kringloopwinkel zijn." Daar is plek voor iedereen. Nou ja, behalve als ze het hergebruik wat overdrijven, dus.



Wiering is wel erg aanwezig, met zijn voice-over op gedragen toon. Afstand doen van spullen is moeilijk, stelt hij vast. "De mannen van de kringloopwinkel maken het dagelijks mee, maar gelukkig pakken zij door..."



Ronduit gekmakend is zijn gewoonte om de muziek in te starten van de schatten die hij aantreft in de platenbak. Een elpee van The Platters en hopla, daar klinkt Only You door de winkel. Boney M? Rivers of Babylon.... Boudewijn de Groot? Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser...



Het is soms even doorbijten, maar dan heb je ook wat: warme portretjes voor de donkere dagen. In Hart van ­Nederland ging het gisteren trouwens over ratten die vuurwerk kunnen opsporen in postpakketten. En over een verschrikkelijk verkeersongeluk.



