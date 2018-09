Socialemediaster Anna Nooshin lanceert magazine

Alter is geen variant op Linda., Wendy en &C. Volgens Anna Nooshin (31) komt haar blad niet eens in de buurt van een echt tijdschrift. Haar jongste 'baby' is een creatief beeldproject: zonder tekst, zonder betaalde content, zonder advertenties. Het biedt een platform aan jonge fotografen, stylisten, kappers en visagisten, in Nederland, Londen en Los Angeles. En ze kan er ook nog alles in kwijt wat in haar hoofd 'rondspookt'.