Smullen: Habiba kletst 'Rob de IJs' in een mintgroene jurk

Mijn werk is helaas niet ongevaarlijk: de mogelijkheid bestaat dat Lips vanwege deze tv-recensie door de vrouw des huizes naar de bank wordt verbannen, maar de journalistieke plicht dwingt eerlijk te zijn over welke gevoelens programma's oproepen.



Daar komt ie: Lips is verliefd, een tv-crush, en wel op Habiba van Groeten uit Holland.



We kunnen al een week smullen van de gepeperde uitspraken van deze dame, die in 1968 als zestienjarig meisje als een van de eerste Marokkaanse migranten naar Nederland kwam, om hier te trouwen met een ruim tien jaar oudere man.



Ze kreeg zeven kinderen, maar daarna liet hij haar in de steek. Zogezegd best logisch dat ze daarom in Marokkaans-Mokums accent bepaald geen sluier voor de mond neemt.



Een kleine greep uit haar repertoire:



Als ze met haar vriendinnen in de auto zit: "Niet zo hard remmen steeds. Anders kots ik zo over je heen."