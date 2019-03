Smeulende banden, gedoe om geluid en pitspoezen

Zonder circuit ben je gewoon een badplaats

Waterdrinker vertelde hoe het circuit in de oorlog is aangelegd op het puin van door Duitsers afgebroken huizen en hotels ten bate van de Atlantikwall; de brede weg ernaast was bedoeld voor de overwinningsparade die er goddank nooit kwam. Waterdrinker: "Bij iedere grand prix racet men over een treurig stuk geschiedenis van Zandvoort."



Het stopzetten van de races kent ook een treurige voorgeschiedenis. Vanwege de Wet Geluidhinder mochten er na 1981 geen nieuwe woningen worden gebouwd in de buurt van het circuit.



Na jaren politiek gekrakeel werd er een typische polderoplossing bedacht: Zandvoort kreeg een paar dagen per jaar ontheffing. Intussen had het circuit zoveel schulden dat noodzakelijke aanpassingen niet te financieren waren en zo ging het alsnog dicht.



Jammer, vond vooral Jan Lammers: "Zonder circuit ben je gewoon een badplaats. Het circuit is het kersje op de appel­moes."



Lips heeft weinig met snelle auto's, maar raakte in de ban van dit mooie stukje geschiedenis met fijne fragmenten uit oude Polygoonjournaals.



Reageren? hanlips@parool.nl