Sjaak Swart: Robben kan beter naar Ajax komen

Mister Ajax Sjaak Swart weet bij welke club Arjen Robben zijn carrière moet vervolgen. Ajax natuurlijk, zo adviseert de inmiddels 80-jarige Swart in een filmpje van Ajaxprimeur.



De voormalig voetballer wil zelf wel even contact opnemen met Robben, die afgelopen weekend heeft aangegeven met zijn laatste seizoen bij Bayern München bezig te zijn.



In de Champions League staan Ajax en Bayern volgende week tegenover elkaar. "Misschien wil hij voor de wedstrijd met Ajax al stoppen. Ik wil hem best bellen. Ik denk dat hij wel een beetje Ajacied is."



Volgens Swart is het simpel. Zijn voormalig werkgever PSV is niet de juiste club voor Robben. In de ogen van Swart is PSV veel te behoudend. "Robben houdt van voetballen, aanvallend voetbal, want dat ligt hem goed. Dat doet Bayern ook. Dus hij kan beter naar Ajax komen dan naar PSV."