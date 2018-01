Sinds wanneer is Olcay zo vrijgevig?

Kudde schapen

Hoewel ook in dit spel de porto's niet ontbreken, wordt er bar weinig gebruik van gemaakt. De chaos is er niet minder om. Loes heeft wederom problemen met schakelen, Ruben zit vast tussen een kudde schapen, Simone blijft steken op een hobbel en de auto van Jan en Stine moet over de finish geduwd worden.



Zou de titel van deze aflevering - Kreupelstraat - hier van toepassing zijn? Iemand die lang genoeg in de Kreupelstraat gewoond heeft, heeft lang genoeg in de problemen gezeten. Uiteindelijk zijn het de auto's van Loes en Emilio en Olcay en Bella die de finish niet halen.



Toch wordt er 900 euro verdiend, wat de pot eindelijk eens in de plus brengt. Feest!



Voldaan wordt er een broodje gegeten. Al vindt Bella dat maar niets. Hoezo 'is jouw broodje lekker?' Kritische vragen wil ze! "Hallo! Je doet wel mee aan Wie is de Mol!"



Vrijstellingen

Dat niemand dat vergeten is, blijkt wel in opdracht nummer twee: 'Een kwestie van vertrouwen'. Knap lastig, in een spel waar de leugen regeert. Er zijn bakjes met plusgeld, mingeld, groene en zwarte vrijstellingen. Ruben vertelt, Emilio zwijgt, al kan hij Loes niet helemaal uitleggen waarom en Bella raadt aan 'heel ver in de buurt te blijven.'