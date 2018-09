Simone Kleinsma koninklijk onderscheiden

Simone Kleinsma speelde in tientallen musicals en vertolkt momenteel de hoofdrol in Was getekend, Annie M.G. Schmidt. Ze maakte haar toneeldebuut in One Flew Over The Cuckoo's Nest en maakte drie succesvolle soloprogramma's. In de televisiewereld is ze vooral bekend van Kees & Co, waarin ze van 1997 tot 2006 speelde. Onlangs werd bekend dat de komedieserie terugkeert op televisie, Simone kruipt wederom in de huid van Kees.



Schoorsteenmantel

Kleinsma speelde ook in een aantal films, waaronder Verliefd op Ibiza en Toscaanse bruiloft. Ook scoorde ze een Top 40-hit met het nummer Zonder jou, een duet met Paul de Leeuw. Met Robert Long, Martine Bijl en Robert Paul had ze de hit Vanmorgen vloog ze nog uit de musical Tsjechov. Daarnaast bracht Kleinsma een aantal soloplaten uit.



De schoorsteenmantel van de actrice en zangeres is aardig gevuld. Zo won ze vijf Musical Awards, onder meer voor Was getekend, Annie M.G. Schmidt. Voor haar bijdrage aan de kleinkunst in Nederland kreeg Simone in 2001 de Gouden Harp, in 2015 mocht ze de Johan Kaart Prijs in ontvangst nemen.



Dat jaar kreeg ze ook Louis Davids' unieke zilveren sigarettenkoker. Simone kreeg de koker uit handen van Joop van den Ende, die hem gaf voor haar verdienstelijke carrière. Vorig jaar kreeg Kleinsma tijdens het Musical Awards Gala een oeuvreprijs.



Simone Kleinsma (59) vertelde vijf maanden na het plotselinge overlijden van haar man Guus Verstraete voor het eerst over haar verdriet: 'Het leven met Guus was een duet. Nu is het een solo' & Musical Annie M.G. Schmidt is heerlijke theaterbelevenis (****)