Showbizzverslaggever Matthijs vs. Jinek: 'Beste gesprek ooit!'

"Dit is het beste gesprek ooit!"



Eva Jinek kon haar enthousiasme dinsdagavond niet onderdrukken toen Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door noodgedwongen de rol van showbizzverslaggever op zich moest nemen.



Jinek zat eigenlijk in de studio om te vertellen over haar interview met Hillary Clinton, maar Van Nieuwkerk besefte dat hij geen gesprek met haar kon voeren zonder te vragen naar haar eerder deze week bekend geworden zwangerschap.



Maar persoonlijke vragen stellen: Van Nieuwkerk laat dat liever aan anderen over, zo bleek tijdens DWDD.



Ongemakkelijk stak de presentator van wal. "Gefeliciteerd," kwam het nog eenvoudig uit zijn mond. Het vervolg ging met horten en stoten: "Nu is de vraag: Hoe ver ben je? Ach, wat kan mij het allemaal schelen."



Jinek kon een hartelijke lach niet ondrukken. "Ik voel ongemak bij jou, Matthijs. Wil je weten wanneer het gebeurd is?"



Uiteindelijk wist Van Nieuwkerk als volleerd showbizzverslagger toch te achterhalen dat Jinek op 4 juni gewoon aan tafel zit in haar eigen programma.