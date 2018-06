Show rond Nacht van de Vluchteling uit Westergasfabriek

Tijdens de Nacht van de Vluchteling wordt er door middel van sponsorlopen van 10, 20 of 40 kilometer geld ingezameld voor Stichting Vluchteling en aandacht gevraagd voor vluchtelingen wereldwijd. Joris Linssen is voor het programma afgereisd naar Oeganda, dat honderdduizenden vluchtelingen opvangt.



"Doordat ik met eigen ogen heb gezien hoe de situatie in Oeganda is, hoop ik aan het publiek over te kunnen brengen hoe noodzakelijk deze hulp is. Deze reis was indrukwekkend en ik hoop dat ik door alle ervaringen die ik heb opgedaan de ernst van de situatie duidelijk kan laten zien", zegt de presentator.



Schoolklas

Johnny de Mol zal op zaterdagavond samen met een schoolklas meelopen met de 10 kilometer. Ook Waldemar Torenstra, ambassadeur van Stichting Vluchteling, is aanwezig. Hij bezocht vorig jaar Irak. "Als ik in het journaal vluchtelingen met hun laatste bezittingen zie slepen dan denk ik: we moeten iets doen. Ik geloof enorm in de zelfredzaamheid van mensen, maar als daar geen mogelijkheid en kracht meer voor is dan is er noodhulp nodig", zegt Torenstra. Samen met Minister Sigrid Kaag (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft hij het startschot voor de 40-kilometer loop.



Van Dik Hout en Carel Kraayenhof gaan een samenwerking aan. Samen treden zij op met het toepasselijke 'Zolang de Muziek Nog Klinkt': een nieuw, nog uit te brengen nummer van Van Dik Hout. Andere optredende artiesten zijn Trijntje Oosterhuis en Wulf.