Shortlist Libris 2018 is rondedans van usual suspects

De zes genomineerden zijn Martin Michael Driessen, Marjolijn van Heemstra, Murat Isik, Ilja Leonard Pfeijffer, Arjen van Veelen en Tommy Wieringa



Libris-genomineerden Murat Isik (Wees Onzichtbaar, AmboAnthos), Marjolijn van Heemstra (En We Noemen Hem, DasMag) en Arjen van Veelen (Aantekeningen over het Verplaatsen van Obelisken, Bezige Bij) dongen vorig jaar als nog-net-niet-doorgebroken jonge Nederlandse schrijvers ook al mee naar de BNG Bank-prijs.



Van Veelen werd door de lezersjury verkozen, terwijl Van Heemstra in januari al met de juryprijs naar huisging.



Nominaties

Isik en Van Heemstra werden samen met Martin Michaël Driessen (De Pelikaan, Van Oorschot) ook weer genomineerd voor de prijs van de Nederlandse boekhandel, die in februari vorig jaar naar Isik ging.



De andere twee genomineerden zijn de eerdere Libriswinnaars Ilja Leonhard Pfeijffer, vorig jaar succesvol met Peachez, een Romance en Tommy Wieringa , die met De Heilige Rita nog steeds niet van de CPNB-bestsellerlijst is te slaan.



Werelds

Het lezen van de romans bracht de jury over de hele wereld, aldus Abdelkader Benali - de auteurs, ook zij die dicht bij huis blijven, zijn rusteloos. "Terwijl in onze samenleving de trend naar binnen is gericht, verbreden de schrijvers onze wereld op meeslepende wijze."



De genomineerden ontvangen allen 2500 euro. Voor de winnaar is 50.000 euro weggelegd. De uitreiking is op 7 mei tijdens het traditionele galadiner in het Amstel Hotel te Amsterdam.



Maandagavond is in Nieuwsuur te zien hoe de zes schrijvers reageerden op hun nominatie.