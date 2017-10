Shane Kluivert komt met een eigen kookboek

In het boek staan recepten, zowel voor kinderen als voor ouders, die bij hem in de smaak vallen en gemakkelijk te maken zijn. De jonge Kluivert heeft sinds vorig jaar een Youtubekanaal waar hij video's deelt waarin hij gerechten aan het bereiden is. Het kanaal telt bijna 50.000 abonnees, op Instagram heeft hij 170.000 volgers.



Kluivert voetbalt ook nog. Hij staat sinds deze zomer als jeugdspeler onder contract bij FC Barcelona. Eerder voetbalde hij bij Paris Saint-Germain. Zijn vader Patrick Kluivert vertrok daar in juni als technisch directeur en verhuisde naar Barcelona.



De jonge voetballer/foodblogger sleepte verder eerder dit jaar een sponsorcontract bij Nike in de wacht. Hij werd daarmee de jongste Europese sporter met een kledingcontract.



Het kookboek van Shane ligt in het voorjaar van 2018 in de winkels.



