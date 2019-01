Seven Year Switch is niet het nieuwe Temptation Island

Bij Inge en Jeroen was het punt dat hun slaapkamer al acht jaar alleen een slaapvertrek was

Nou, daar kwam Roval snel achter. Al na drie dagen bleek Monique niet alleen een opgeruimd type, maar ook een betweter die hem als dommerik in de hoek zette. En toen hij daar wat van zei, ontpopte ze zich als een razend en tierend viswijf. Roval begon al terug te verlangen naar moeder de vrouw.



Therapie geslaagd...



Op het eiland hadden de therapeuten er een dagtaak aan. Subtiele zetjes in de goede richting moesten Inge klaarstomen voor een knus samenzijn terug in het koude Nederland.



Erg spannend was het allemaal niet. Pas toen de therapeute zei dat je niet moet praten over seks, maar het vooral veel moet doen, wierp Lips nog een laatste, steelse blik naar het scherm. Dus toch Temptation Island?



