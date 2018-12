Serie Mocro Maffia krijgt tweede seizoen

Dat meldden de makers van de serie maandag bij het in ontvangst nemen van de Hashtag Award voor 'beste video on demand'.



Mocro Maffia gaat over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. In no time hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen.



Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.



De hoofdrollen in de serie worden gespeeld door Nasrdin Dchar, Robert de Hoog, Daan Schuurmans en Achmed Akkabi.



