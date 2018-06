Schrijver Murat Isik: 'Niemand zal mij meer onderschatten'

Murat Isik ontvangt de prijs in Caffè Macchiato, een keurig opgepoetst koffietentje tussen de kantoortorens van zijn nieuwe woonplaats Hoofddorp. Mannen in confectiepakken, espresso en glazen water in de hand. Hij is wat later, appt hij, want zijn fiets staat op het station en nu moet hij de bus nemen.



Tot zover de glamour van een Libris Literatuurprijswinnaar.



Isik schreef Wees onzichtbaar, een zeshonderd pagina's dikke roman over de jonge Metin Mutlu, die in 1983 op vijfjarige leeftijd met zijn ouders en zijn zusje vanuit het Turkse Izmir in de Bijlmermeer belandt, een wijk gebouwd vol idealen en goede bedoelingen, maar ten prooi gevallen aan verloedering en vervuiling.