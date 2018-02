Schrijver Kluun stopt met pseudoniem

Van der Klundert zal voortaan onder zijn eigen naam publiceren bij een nieuwe uitgeverij: Lebowski Publishers. Volgens de schrijver is het 'tijd voor nieuw elan', en was hij toe aan een nieuwe naam en omgeving voor zijn nieuwste boek.



Momenteel werkt Van der Klundert namelijk aan een autobiografische roman over zijn familie. 'Het wordt het eerlijkste boek dat ik ooit geschreven heb,' zegt hij in een verklaring.



Bestseller

Bij zijn vorige uitgeverij, Podium, was Van de Klundert vijftien jaar onder contract. In 2003 debuteerde hij met de enorme bestseller Komt Een Vrouw bij de Dokter, waarin hij autobiografische stukken verwerkte over zijn eerste vrouw Judith, die op jonge leeftijd aan kanker is overleden. Het boek werd verflimd met Carice van Houten en Barry Atsma in de hoofdrollen.



Daarna publiceerde hij nog drie romans; De Weduwnaar, Haantjes en DJ. Ook schreef hij het non-ficitieboek Help, Ik Heb Mijn Vrouw Zwanger Gemaakt, en Aan de Amsterdamse Nachten, samen met Parooljournalist Hans van der Beek.



Als Kluun verkocht de schrijver tweeënhalf miljoen boeken, die in vijfentwintig talen werden uitgegeven.



