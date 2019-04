Schrijver Bart Moeyaert wint nobelprijs voor jeugdliteratuur

De jaarlijkse 'Nobelprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur' wordt sinds 2003 uitgereikt en bestaat uit een beeldje en een geldprijs van omgerekend 480.000 euro (5 miljoen Zweedse kronen).



Volgens de jury onderstreept Moeyaerts 'lichtgevende schrijverschap' dat boeken voor kinderen en jongeren een vanzelfsprekende plaats innemen binnen de wereldliteratuur.



Bekroond werk

Moeyaert debuteerde al op negentienarige leeftijd met Duet met valse noten (1983). Het boek werd bekroond, vertaald, en al musical op de planken gebracht.



Moeyaerts werk is vaak bekroond in binnen- en buitenland. Zo werd De Schepping bekroond met de Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs, en ontving hij de Woutertje Pieterse Prijs, Zilveren Griffels en de Boekenleeuw.



Zijn laatste boek Tegenwoordig heet iedereen Sorry (2018), waarin hij in het hoofd kruipt van het boze pubermeisje Bianca, is genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs 2019. De winnaar wordt op 11 april 2019 bekend gemaakt.



Dichter

Moeyaert vertaalde uit het Duits, Engels en Frans, schreef een aantal scenario's en toneelstukken, en debuteerde in 2003 als dichter met Verzamel de liefde. Hij was twee jaar lang stadsdichter van Antwerpen. Hij schrijft zowel voor kinderen als voor volwassenen.



De ALMA werd eerder gewonnen door onder andere Philip Pullman, Wolf Erlbruch, Guus Kuijer en Shaun Tan.