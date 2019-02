Schone Schijn-acteur Clive Swift overleden

Swift was een klassiek geschoolde acteur, die zijn bekendheid vooral dankt aan zijn rol in Keeping Up Appearances. De serie was onder de naam Schone Schijn ook te zien op de Nederlandse televisie. Zijn personage Richard ondergaat veelal lijdzaam de uitspattingen van zijn snobistische echtgenote Hyacinth Bucket, die haar achternaam als het chiquer klinkende Bouquet uitspreekt.



De acteur was tientallen jaren te zien in films en series. Ook heeft hij opgetreden met de Royal Shakespeare Company, een prestigieus toneelgezelschap. Hij had drie kinderen met zijn ex-vrouw, schrijfster Margaret Drabble. Zijn dochter Rebecca overleed twee jaar geleden aan kanker.