Schieten tot de laatste man valt in testosteronfestijn

Terwijl de camera over de verlaten straten in de periferie van nachtelijk Los Angeles scheert, verschijnen de plaatselijke misdaadstatistieken in beeld: er worden dagelijks negen bankovervallen gepleegd.



De makers van Den of Thieves noemen de metropool daarom de bankovervalhoofdstad van de wereld. Of de stad die twijfelachtige eer werkelijk toekomt doet er niet toe. Het is belangrijker dat Los Angeles al veelvuldig als ­decor voor films over bankovervallen diende.



Misdaadepos

De straten lenen zich goed voor lang uitgesponnen achtervolgingen, stunts en explosieve confrontaties. Daarin wordt ruim voorzien in Den of Thieves, dat zich in 140 minuten tot een monumentaal misdaadepos wil ontpoppen en door de locatie, het thema en de plotstructuur sterk aan Michael Manns Heat doet denken.



In Manns 170 minuten lange variant joeg het politieteam van Al Pacino op de overvalbende van Robert De Niro. De film had in 1995 een enorme impact, omdat de twee topacteurs nooit eerder samen op het doek te zien waren en Mann voor het genre deed wat Sergio Leone eerder voor de western deed. De regisseur leefde zich stilistisch flink uit en bracht de spanning langzaam naar een kookpunt.



Goed gedoseerd

In het regiedebuut van scenarioschrijver en rapvideomaker Christian Gudegast staan de teams van smeris Gerard Butler en overvaller Pablo Schreiber tegenover elkaar. Uit de slagschaduw van Pacino en De Niro treden is de acteurs niet gegeven en Gudegast is geen filmmaker van Manns kaliber.