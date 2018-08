Schelpen zijn hét accessoire van deze zomer

Sinds influencers als Alexa Chung en Leandra Medine met schelpen pronken op Instagram is de schelpenmanie officieel een feit

Babet van Lier, eigenaar van het museum: "Deze schelpen zijn niet zomaar een paar bij elkaar geraapte schelpen, maar echte verzamelobjecten." Zeldzame schelpensoorten kunnen extreem kostbaar zijn. Daar kon Prada zich wel in vinden: voor een collier betaal je ruim duizend euro.



Shell Face Bag

Via een artikel op Manrepeller (de blog van Leandra Medine) kwam Van Lier bij de ontwerpen van de New Yorkse Rosie Assoulin uit. Ze was direct enthousiast: "Ik ben helemaal weg van haar Instagram en haar ontwerpen. Ze is zo geestig."



Assoulin is in de leer geweest bij Oscar de la Renta en Lanvin, wat terug te zien is in haar stijlvolle ontwerpen. In Het Schelpenmuseum toont ze voor het eerst enkele ontwerpen uit haar collectie, waaronder een exemplaar van de befaamde Shell Face Bag. De van stro gemaakte tas, die je voor een kleine 600 euro kon kopen maar inmiddels overal uitverkocht is, is versierd met schelpen die een gezichtje vormen.



Het Schelpenmuseum, Czaar Peterstraat 249. Geopend van woensdag tot en met zaterdag, 11.00 tot 18.00 uur.