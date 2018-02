Scheepvaart koopt verloren gewaand schilderij Ferdinand Bol

Op het portret staat admiraal Cornelis Tromp in wapenrusting. Rechts achter hem is een zeeslag afgebeeld, met zijn vlaggenschip Hollandia ertussen. Tromp wordt omringd met allerlei attributen die kenmerken zijn voor zijn functie, waaronder een zeekaart, graadstok en een globe.



Statussymbool

Het Scheepvaartmuseum stelt dat de Afrikaanse bediende naast hem bovendien een belangrijk onderdeel is van het portret.



Er zal onderzoek worden gedaan naar zijn identiteit, en of hij een echte tot slaaf gemaakte was in dienst van Tromp, of alleen geportretteerd als statussymbool.



Vera Carasso, directeur Museale Zaken, schrijft in een statement dat die historische context van groot belang is. 'Juist in deze tijd waar het debat over 'zeehelden' en het zichtbaar maken van het slavernijverleden aan de orde is.'