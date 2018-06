Schatkistdoping in games is voorbij

Gameverspreider Valve heeft deze week de doorverkoop van de inhoud van deze lootboxes op de populaire gamemarktplaats van Steam afgesloten. Dat treft in ieder geval de populaire onlinespellen Counter-Strike: Global Offensive en Dota 2.



In de lootboxes, virtuele schatkistjes die in de games opduiken, kunnen extra krachten zitten, kledij, een nieuw kleurtje of andere cosmetische zaken, waarmee de gamer in het spel aan de slag kan. Wat er in deze te kopen of te veroveren kistjes zit, is vooraf niet bekend.



Krasloten

Omdat die spullen verhandelbaar zijn, zijn lootboxes een soort krasloten. De doping uit schatkistjes in games kan verslavend werken. De stop op handelen treft alleen Nederland. Gamers in het buitenland kunnen doorgaan en daarmee hun positie in de spellen verbeteren.



"In mei hebben we twee brieven ontvangen van de Nederlandse Kansspelautoriteit," meldt Valve aan gedupeerde gamers. "Die kijkt anders aan tegen lootboxes dan toezichthouders in andere landen. We begrijpen niet waarom we worden aangepakt en erkennen niet dat het om gokken gaat."