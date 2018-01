Sander Schimmelpenninck wint De Slimste Mens

In de finale bleek hij over iets meer kennis te beschikken dan acteur David Lucieer en Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen. Schimmelpenninck is de opvolger van Angela de Jong, die zich in de zomer van 2017 tot eerste vrouwelijke winnaar van het programma kroonde.



In de finale viel Lucieer als eerste af, terwijl hij dit seizoen de meeste afleveringen wist te winnen. Daardoor stroomde hij vrijdagavond pas in tijdens de finaleweek. De twee overgebleven finalisten mochten vervolgens strijden om de eretitel.



Kijfcijfersucces

Uiteindelijk werd na een spannend slot Schimmelpenninck door presentator Philip Freriks, jurylid Maarten van Rossum en oud-winnares Angela de Jong gekroond tot slimste mens.



Op het einde van het programma verklapte Freriks dat De Slimste Mens in de zomer wederom terugkeert op NPO 2. Het quizprogramma was ook deze winter een kijkcijfersucces, met dagelijks rond de 1,4 miljoen kijkers.



