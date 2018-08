Sander Schimmelpenninck is als presentator fris en lief

De scene waarin ze huilend haar kantoor leeghaalt en spulletjes en paperassen in dozen stopt, ontroerde

Gelukkig werd overgeschakeld naar het Amsterdamse matriarchaat El Mouden. Aan het hoofd staat Rahma, een vrouw die het beste valt te omschrijven in Amsterdamse termen: een topwijf. Ze luisterde niet naar haar echtgenoot die haar binnen wilde houden en zette schoonmaakbedrijf MAS op.



Na 21 jaar geeft ze haar nering met 500 medewerkers door aan dochter Oumaima. Dat doet pijn. De scene waarin ze huilend haar kantoor leeghaalt en spulletjes en paperassen in dozen stopt, ontroerde.



Schimmelpenninck had zich liever meer met het programma bemoeid, zei hij ook in de zaterdagkrant. Zijn teksten hadden scherper gemogen. "Het Rijksmuseum is misschien wel het bekendste gebouw van Nederland," zegt hij als hij uit het fietstunneltje wandelt. Joh. Over de familie El Mouden: "Poetsen is hun passie."



Over zijn presentatievaardigheden kunnen we kort zijn; dat kan die man gewoon. Hij is geïnteresseerd, fris en lief. Tijdens een lunch bij de El Moudens vraagt een jochie verlegen: "Sander, wil je met mij voetballen?" Nou, graag! Zo eindigt hij zijn laatste interview met vier telgen en een bal in een achtertuin. "Cute," aldus mevrouw Lips.



