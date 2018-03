Saïda Maggé vervangt Joost Karhof bij Nieuwsuur

Ze volgt Joost Karhof op, die in december plotseling overleed. Dat maakte het NTR/NOS-programma dinsdagochtend bekend.



Maggé werkt momenteel al bij de NTR als presentatrice bij het onderdeel De Bus in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Daarvoor was ze lange tijd werkzaam bij AT5, waar ze jarenlang het AT5 Nieuws en verschillende talkshows presenteerde.



"Met Saïda halen we een jong en groot presentatietalent binnen", zegt Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje. "Ze is een uitstekend journaliste, kan goed interviewen en heeft bij AT5 al veel tv-kilometers gemaakt."



Maggé zit halverwege mei voor het eerst aan de desk bij Nieuwsuur. Het actualiteitenprogramma is nog bezig met de vervanging van vaste anchor Twan Huys, die overstapt naar RTL.



