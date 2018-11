Ruzie over AT5 zorgt voor ontslag van volledige mediaraad

Het was moeizaam communiceren. We moesten deze maatregel nemen

"En daar komt nog bij dat het met hen zeer moeizaam communiceren was en dat zij geen goede afspiegeling vormen van Amsterdam. Daarom hebben we deze drastische maatregel moeten nemen."



Van Gessel is behalve directeur van AT5 en NH Media (het voormalige RTV Noord-Holland) ook bestuurslid van POA. De Amsterdamse Kunstraad stelde eind 2016 vast dat hij daarmee een dubbele pet draagt en dat dit onwenselijk is. In het rapport Afstemmen op AT5 staat: 'De Kunstraad vindt deze combinatie van functies niet transparant en in bestuurlijk opzicht onverstandig.'



Volgens Van Gessel zal hij deze dubbelfunctie naar alle waarschijnlijkheid binnenkort opgeven.



AT5 gaat al jaren gebukt onder slinkende budgetten en elkaar opvolgende bezuinigingsoperaties. Reden voor journalistenvakbond NVJ om de noodklok te luiden. In een brandbrief aan wethouder Touria Meliani (Cultuur) schreef de vakbond vorige maand dat 'de grens is bereikt'. 'De programmamakers mogen niet lang­er alleen de offers brengen voor het overeind houden van een sterk journalistiek aanbod voor de stad.'